Solkraft har ennå et lite omfang i Norge, men veksten er for tiden sterk. I fjor økte den totale kapasiteten på solkraftproduksjon med over 30 prosent, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

– Mye tyder på at veksten i 2022 blir minst like sterk, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Ved utgangen av fjoråret var 186,5 megawatt solkraft tilknyttet det norske strømnettet. Det tilsvarer en årlig kraftproduksjon på rundt 150–160 gigawatt timer – som er rundt en promille av den norske kraftproduksjonen i et normalår.

Lund sier at ifølge deres analyser vil solkraft utgjøre fem til ti terawattimer i årlig kraftproduksjon i løpet av de neste par tiårene.

De høye strømprisene gjør at folk i større grad ønsker å produsere sin egen strøm. Enova økte i februar støtten for solceller til private husholdninger.

– Vi vil trenge å øke produksjonen av kraft i Norge i årene framover, og solkraft kan gi et viktig bidrag, sier Lund.

