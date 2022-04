Sveaas-selskap varsler emisjon

Argeo vurderer å gjennomføre en rettet emisjon av nye aksjer med bruttoproveny på inntil 75 millioner, går det frem av en børsmelding.

Selskapet har engasjert SpareBank 1 Markets som tilrettelegger.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å investere i nye enheter og videre internasjonal ekspansjon, samt til generelle bedriftsformål, skrives det.

Selskapets største aksjonær, Kistefos AS, har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for 25 millioner kroner, mens Redback AS har forpliktet seg til tegne aksjer for 5 millioner kroner i den rettede emisjonen.

I tillegg vil enkelte medlemmer i selskapets daglige ledelse, inkludert toppsjef Trond Crantz, teknisk direktør Thorbjørn Rekdal, finansdirektør Odd Erik Rudshaug og driftsdirektør Ronny Bjørn, søke om å tegne aksjer for totalt 1 million kroner.

Argeo-aksjen sluttet på 6,10 kroner torsdag.

(TDN Direkt)