Equinor melder om høyere gassproduksjon

Høy volatilitet og prisøkning i europeiske gassmarkeder har medført bedre enn ventet mark-to-market-resultater innen Equinors europeiske gass- og LNG-virksomhet i kvartalet. Det fremgår av selskapets invitasjon til analytikere for å bidra med estimater til konsensus for første kvartal, fremlagt fredag.



Samtidig opplyses det at produksjonen på Johan Sverdrup ble påvirket av planlagte installasjonsaktiviteter i kvartalet, og effekten beregnes til omtrentlig 10.000 fat pr. dag i første kvartal. På Statfjord B har det vært vedlikehold i første kvartal 2022, mens det ikke var vedlikehold i samme kvartal året før.



Realisert væskepris for E&P Norway var rundt 100 dollar pr. fat i første kvartal 2022, mens for E&P International estimeres realisert væskepris til 97-99 dollar pr. fat. Hva gjelder E&P segmentet i USA skriver Equinor at produksjonen i første kvartal ventes noe lavere enn forrige kvartal.



Equinor opplyser videre at resultatene for første kvartal vil bli negativt påvirket med om lag 400-500 millioner dollar grunnet handel i naturgassderivater for hedging.



Selskapet estimerer en skattebetaling på 8,4 milliarder dollar for norsk sokkel i andre kvartal 2022. Videre venter Equinor at CO2-avgiftene vil legge seg på 91 millioner dollar i andre kvartal.



Hva gjelder fornybarsegmentet skriver Equinor at produksjonen for første kvartal ventes å være på linje med historiske mønstre.

