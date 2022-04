Vil ha havvind på beina før 2030

Regjeringen tar sikte på at de første havvindprosjektene kan være i drift før 2030. I dag tar ordinær konsesjonsbehandling åtte-ni år, men regjeringen vil at det skal skje raskere.

– Regjeringen vil arbeide for å effektivisere konsesjonsprosessene og korte ned tiden fram mot bygging av havvind slik at de første havvindprosjektene kan være i drift før 2030, redegjorde olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) da han la fram hovedpunkter fra tilleggsmeldingen til Energimeldingen fredag.

Åpnet to områder

I februar åpnet Olje- og energidepartementet (OED) to områder for produksjon av fornybar energi til havs. Det ene er Sørlige Nordsjø II sør i Nordsjøen, mens den andre er Utsira Nord utenfor vestkysten av Utsira lenger nord.

Det legges til rette for å realisere første fase av Sørlige Nordsjø II, som er bestemt å bli på 1,5 gigawatt (GW). Kraften fra feltet skal sendes til det norske fastlandet, og det vil ikke legges til rette for eksportkabler til utlandet.

Når det gjelder den andre fasen av Sørlige Nordsjø II, som også er på 1,5 GW, vil regjeringen ta stilling til hvordan den skal kobles til nettet etter at det er gjennomført en utredning av ulike nettløsninger for vindkraft til havs, og hvilke effekter det vil ha på kraftsystemet.

Nye områder

Det har blitt startet arbeid med å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs og vil legge til rette for gjentatte runder med åpning og tildeling av arealer for å sikre en langsiktig satsning på havvind framover. Hensynet til sameksistens med andre næringer til havs vil stå sentralt i dette arbeidet.

VIND TIL HAVS: Den norskeide havvindparken Sheringham Shoal består av 88 vindmøller plassert utenfor kysten av Norfolk i England. Foto: CHPV/Scira Offshore Energy

Olje- og energidepartementet har startet å utarbeide en auksjonsmodell for tildeling av arealer på Sørlige Nordsjø II, og tar sikte på å ferdigstille auksjonsmodell i løpet av 2022.

Departementet vil parallelt utarbeide kvalitative kriterier for tildeling av arealer på Utsira Nord, samt utrede en eventuell støtteordning for flytende havvind. Videre vil kriterier for prekvalifisering ferdigstilles.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er gitt oppgaven å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

NVE skal i arbeidet med å finne nye områder som kan egne seg for fornybar energiproduksjon til havs søke å finne områder som legger til rette for god sameksistens med andre næringer, heter det.

NVE estimerer at arbeidet med identifisering av områder vil ta ett år, og at arbeidet med konsekvensutredning vil ta ett til halvannet år