Nye krav til strømleverandørene

Det finnes flere eksempler på at strømleverandører lokker med lave priser, for så å skru opp prisene etter en stund, sier forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp).

Det foreslås at priser må oppgis i markedsføringen sånn at man enklere kan sammenligne strømavtaler, og at strømleverandører må offentliggjøre prislister for avtalene.

Forbrukertilsynet har bidratt med innspill, men mener tiltakene regjeringen nå foreslår, ikke er tilstrekkelige.

– Regjeringen leverer ikke på to av tre vedtak Stortinget har bestilt, og det er skuffende, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Hun etterlyser en enkel pris på alle avtaler, og at man må opplyse hvor lenge prisen på en strømavtale varer.

