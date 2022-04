E24 skriver at det søndag i 12-tiden ble jobbet med å normalisere driften.

– Jeg fikk en telefon for en stund siden med kort informasjon. Da fikk jeg beskjed om at det var en gasslekkasje, og at de har trykkavlastet, sier Kjetil Eide, pressevakt i Equinor til E24.

Ingen personer kom til skade under gasslekkasjen.

Lekkasjen er stanset, og det jobbes nå med å normalisere driften.

