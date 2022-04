Danmark vil fase ut bruk av gassfyring

I et intervju med Berlingske sier statsminister Mette Frederiksen at alle de 400.000 husstandene som i dag bruker gassoppvarming, skal over på en annen energikilde.

Det kan være enten fjernvarme eller individuelle varmepumper, opplyser hun.

Direktør Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, mener at 250.000 husstander vil kunne gå over til fjernvarme, og at dette vil ta opptil sju år.

