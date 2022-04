Den kinesiske oljegiganten CNOOC vil hente 28,1 milliarder yuan gjennom en børsnotering i Shanghai, melder Reuters.

Det tilsvarer 38,6 milliarder kroner.

Oljekjempen vil utstede 2,6 milliarder aksjer og har satt en tegningskurs på 10,80 yuan pr. aksje. Det er 13 prosent over selskapets sluttkurs på Hong Kong-børsen fredag. Prisingen gjør dessuten børsnoteringen til den 11. største i Fastland-Kina, ifølge nyhetsbyrået.

Midlene som hentes i forbindelse med børsnoteringen, vil blant annet bli brukt til å finansiere ett gass- og syv oljeprosjekter i Kina og utenlands.

CNOOC ble strøket fra New York-børsen i høst etter at selskapet havnet på svartelisten over selskaper som amerikanere ikke kan investere i.