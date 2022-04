Hamstrer spanske solprosjekter

Irske Alternus Energy har signert bindende avtaler for kjøp av opptil 228MW fordelt på syv ulike solenenergi-prosjekter i Spania, går det frem av en børsmelding.

Prosjektene er midt i utviklingsstadiet, og forventes å nå byggeklar status i løpet av andre og tredje kvartal 2023.

Utbygger vil være ansvarlig for alle aktiviteter og kostnader frem til byggeklar status.

Prosjektene estimeres å komme i kommersiell drift i løpet av 2024. Alternus forventer å fullfinansiere kjøp- og installasjonskostnadene fra gjeldsfasiliteter gitt på prosjektnivå.

Sikter mot 3,5GW

– Spania et av Europas modneste solmarkeder, med et høyt nivå av «merchant»- og PPA- prosjekter (power purchase agreements, red. anm.) som gir flere veier til markedet for denne porteføljen og fremtidige prosjekter, sier Alternus-sjef Vincent Browne i en kommentar.

De syv nye prosjektene kommer i tillegg til 35MW-solparken Totana som ble kjøpt i fjor, en park som ventes å nå byggeklar status i fjerde kvartal 2023.

Alternus Energy, som også har kontorer i Rotterdam og Amerika, sikter mot å eie og drive solparker på totalt 3,5GW innen utgangen av 2025.