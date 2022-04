Senioranalytiker: – Ikke mer enn en midlertidig korreksjon

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,48 prosent til 105,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,24 prosent til 100,84 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 103,81 dollar fatet ved børsslutt i Oslo i går.

Oljeprisene steg tirsdag markant etter at Russlands president Vladimir Putin uttalte at samtalene med Ukraina har nådd en «dead end». I tillegg viser data ifølge TDN Direkt at russisk olje- og gasskondensatproduksjon mandag falt under 10 millioner fat pr. dag, og er dermed på det laveste nivået siden juli 2020.

«Den nylige oppgangen i oljeprisen kommer som en bekreftelse på at den siste lettelsen ikke var noe mer enn en midlertidig korreksjon, og den generelle trenden er fortsatt behagelig positiv», skriver senioranalytiker i Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, i en oppdatering.

Rekordoverskudd

Hun påpeker at rallyet i oljeprisen, sammen med det faktum at sanksjonene har tynget importen, imidlertid vil hjelpe Russland med å nå et rekordoverskudd på driftsbalansen.

Ifølge Ozkardeskaya anslår Institute of International Finance at Russland vil få et overskudd på 250 milliarder dollar i år, noe som kan gjøre opp for en stor del av sentralbankreservene som har blitt frosset av de vestlige sanksjonene.

«Det betyr ikke at den russiske økonomien vil klare seg bra, ettersom levestandarden vil forverres kraftig for husholdningene, men den regelmessige og robuste pengestrømmen fra olje- og gasssalg vil fortsette å finansiere krigen i Ukraina», påpeker hun.

«Det europeiske forbudet mot russisk kull, som representerer mindre enn 5 prosent av pengene som betales til Russland, vil ikke gjøre mye med mindre Europa tar det vanskelige skrittet for å forby olje- og gassimport fra Russland. Foreløpig foretrekker EU å sende våpen», skriver senioranalytikeren.