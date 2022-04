Kun én plattform gjenstår for Noreco

Løftingen og installasjonen av tre brønnhode- og stigerørsplattformer, en innkvarteringsenhet og to broer på Tyra II i Nordsjøen er fullført, melder Norwegian Energy Company (Noreco) onsdag.

Verdens største kranfartøy, Heerema Marine Contractors' «Sleipnir», ble brukt til løftingen og installasjonsarbeidet, som varte i ti dager.

De tre brønnhode- og stigerørsplattformene på 3.485 tonn er installert på Tyra West, mens boligenheten på 5.584 tonn er installert på Tyra East.

Dette var siste post på installasjonsprogrammet på Tyra-feltet nå i vår, og syv av åtte plattformer er dermed på plass på sine endelige posisjoner, opplyses det.

Kun prosesseringsplattformen gjenstår. Denne er for tiden under bygging ved et McDermott-verft i Indonesia, og vil starte ferden til dansk sokkel i andre halvår, ifølge Noreco-partner TotalEnergies.

Prosesseringsmodulen vil bli på 16.988 tonn, og «Sleipnir» vil håndtere installasjonen av denne også.