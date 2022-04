Stor nedtur for Questerre: – Vi er utrolig skuffet

Myndighetene i Quebec i Canada har i dag vedtatt «Bill 21», en lov hovedsakelig for å avslutte petroleumsleting og -produksjon, samt offentlig finansiering av dette, melder Questerre i en børsmelding.

– Vi er utrolig skuffet over at regjeringen i Quebec har valgt å fortsette med denne lovgivningen, sier Questerre-sjef Michael Binnion i en kommentar, og mener dette gjør provinsen svært avhengig av import av naturgass og olje, som dekker mer enn halvparten av deres energibehov.

– Vi er også dypt skuffet over å se at regjeringen ikke klarer å overholde deres juridiske forpliktelser til å konsultere Wolinak fra Abenaki First Nation, som har samarbeidet med oss ​​for å utvikle landområdene deres, fortsetter han, og trekker frem at Wolinak Abenaki-rådet har oppfordret regjeringen til å respektere og engasjere seg med dem for utvikling på deres tradisjonelle territorium.

Mens selskapet venter på at loven skal tre i kraft, vil Questerre ifølge Binnion bruke tiden til å vurdere sine juridiske alternativer.