EU-landene strides om sanksjoner mot russisk olje og gass

Dette kan imidlertid føre til at Russland stanser forsyningene til Europa, for i stedet å selge mer til Asia, slik president Vladimir Putin nylig antydet.

Fryktet prisstigning

EU og USA frykter at sanksjonene skal styrke Russlands samarbeid med Kina og India, og det fryktes også at det skal føre til enda høyere energipriser.

USA innførte i mars et forbud mot import av russisk olje og gass, men president Joe Biden frykter at Demokratene vil bli straffet hardt i det kommende mellomvalget dersom amerikanske bilister må betale enda mer for bensinen.

EU ønsker samtidig å bevare samholdet mellom medlemslandene, noe som kan bli vanskelig.

Irlands statsminister Simon Coveney er blant dem som har tatt til orde for full stans i import av olje og gass fra Russland.

– EU bruker hundrevis av millioner av euro daglig på å importere olje fra Russland. Det er absolutt med på å finansiere denne krigen, sa han nylig.

– Ingen forslag er utelukket, og det gjelder også sanksjoner mot olje og gass. Men ingen avgjørelser er tatt ennå, understreker EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Ingen alternativ

Russland blåser av trusselen om EU-sanksjoner og hevder at europeiske land ikke har noe alternativ til import fra Russland.

– Det finnes knapt noe fornuftig alternativ til energi fra Russland. Med tanke på Russlands markedsandel blir det åpenbart at uten russiske energiressurser er det umulig å garantere Europas energisikkerhet, mener Russlands energiminister Aleksandr Novak.

Ifølge Novak vil det ta mellom fem og ti år før EU fullt ut kan erstatte russisk olje og gass ettersom hverken USA eller OPEC-landene har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet i europeiske land.

– Skjebnen til europeisk industri og EUs innbyggere er derfor avhengig av at EUs ledere tar rasjonelle beslutninger, mener Novak.

(NTB)