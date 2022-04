Otovo implementerer en ny ledelsesstruktur, går det frem av en børsmelding fredag.

– Et selskap som mer enn dobler seg i størrelse hvert år er nødt til å endre seg. Denne nye strukturen bygger Otovo for tempo, og tillater oss å vokse uten å tape energi på interne ting, sier gründer og toppsjef Andreas Thorsheim i en kommentar.

Produktdirektør vil være Simen Jørgensen, forretningsdirektør Pål Hvattum, interim driftsdirektør Anne Lene Holstad, mens finansdirektør vil være Petter Ulset, som alle rapporterer til Thorsheim.

Medgründer slutter

Paulina Ackermann vil være direktør for Polen, Østerrike, Norge og Sverige, mens Inigo Amoribieta vil være direktør for Spania, Portugal, Storbritannia og Irland. Fabio Stefanini vil være direktør for Italia, Christian Rahn for Tyskland og Jean Rosado for Frankrike.

Samtidig forlater medgrunnlegger og teknologidirektør siden 2016, Andreas Bentzen, selskapet. Også Cecilie Weltz og Daniel Münnich har valgt å forlate selskapet henholdsvis 30. april og 30. juni. Deres roller vil bli dekket av andre personer i ledelsen.

(TDN Direkt)