Svakere kontantbalanse for BW Energy

BW Energy hadde en bruttoproduksjon på rundt 11.600 fat pr dag på Tortue-feltet i første kvartal 2022, opplyses det i en børsmelding.

Selskapets kontantbalanse var ved utgangen av kvartalet på 111 millioner dollar, ned fra 150 millioner dollar kvartalet før. Nedgangen skyldtes hovedsakelig høy investeringsaktivitet knyttet til Hibiscus/Ruche-prosjektet, fremgår det.

Reduksjonen i produksjonen på Tortue-feltet sammenlignet med fjerde kvartal 2021 skyldtes ifølge selskapet planlagt vedlikehold av «BW Adolo» på 12 dager, noe som mer enn oppveide den positive effekten av et helt kvartal i produksjon fra de to nye Tortue fase 2-brønnene og bruk av midlertidig nitrogengassløft.

BW Energy fullførte ett løft i kvartalet til en pris på 120 dollar pr fat, mens produksjonskostnaden ekskludert royalties var cirka 33 dollar pr fat. BW Energys andel av bruttoproduksjonen var cirka 765.000 fat olje. Betaling for løftingen i mars forventes å være mottatt innen utgangen av april.

Videre inngikk selskapet i begynnelsen av kvartalet en prissikring for et totalt volum på 1,6 millioner fat for 2022 og 2023, hvorav 59 prosent er for 2022, gjennom en kombinasjon av bytte- og nullkostnadsavtaler, som ifølge meldingen vil gi fremtidig kontantstrømstabilitet for pågående utviklingsprosjekter.

I første kvartal bokføres et tap på prissikring av råolje på 22,2 millioner dollar, hvorav cirka 50 prosent ble realisert i perioden.

