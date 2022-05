Brann i russisk oljelager

Oljelageret ligger i byen Brjansk, ifølge det russiske departementet for krisehåndtering, som siteres av russiske nyhetsbyråer.

Lageret har en logistikk-rolle knyttet til Russlands militæroperasjon i Ukraina, ifølge departementet.

Brannen skal ha brutt ut ved totiden på natten. Brannvesenet og de andre nødetatene rykket raskt ut til stedet.

– Ifølge foreløpige opplysninger er ingen blitt skadd, heter det i uttalelsen fra departementet.

Noen årsak til brannen er foreløpig ikke oppgitt. Nyhetsbyrået Interfax skriver at dette er den andre brannen i et drivstofflager i denne regionen.

Russland har flere ganger hevdet at Ukraina gjennomfører angrep på russisk jord. Myndighetene i Belgorod-regionen hevdet i begynnelsen av april at ukrainske helikoptre hadde angrepet et drivstofflager der. Dette ble avvist av regjeringen i Ukraina.

Natt til mandag ble to ukrainske droner skutt ned i det russiske distriktet Rylskyj, nær grensa til Ukraina, ifølge lokale russiske myndigheter.

(NTB)