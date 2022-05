Russlands invasjon av Ukraina har turboladet kullmarkedet, og verdens avhengighet av kull er nå større enn noensinne, melder Bloomberg.

Tyskland og Italia vurderer å gjenåpne nedstengte kullkraftverk, fullastede kullskip har begynt å trafikkere den vanligvis stille ruten rundt Sør-Afrika mot Europa, USA har ikke brent mer kull på ti år, mens Kina gjenåpner gamle og planlegger nye kullgruver.

– Alle vet hvem som vinner

Boomen for verdens skitneste fossile energikilde har stor innvirkning på verdensøkonomien, ikke minst ved at den gir næring til den allerede høye inflasjonen.

Relativt sett er kull likevel en av de billigste energikildene akkurat nå, noe som gjør den kritisk for energiforsyningen i en tid der brenning av kull er det største enkelthinderet i klimakampen. Samtidig baner det vei for neste fase i den globale energikrisen når gruveselskaper verden over sliter med å utvinne tilstrekkelig med kull for å møte den stigende etterspørselen.

– Når du prøver å balansere dekarbonisering og energisikkerhet, vet alle hva som vinner: Det som holder lysene på. Det er det som holder folk til makten, og stopper folk fra å gjøre opprør i gatene, sier analysesjef for kull hos Rystad Energy i Sydney, Steve Hulton, til nyhetsbyrået.

BOOM: Kullprisene har doblet seg hittil i 2022. Her fra en Peabody Energy-drevet kullgruve i Francisco, Indiana. Foto: Bloomberg

Vi har aldri brent mer kull

Tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at kull i 2021 genererte mer elektrisitet enn noensinne – 9 prosent mer enn året før. I år ventes verdens totale kullforbruk – fra kraft- og stålproduksjon, samt andre industriformål – å stige nesten 2 prosent til rekordhøye drøyt 8 milliarder tonn. Og forventningen er ifølge Bloomberg at forbruket holder seg på dette nivået frem til minst 2024.

«All dokumentasjon indikerer et økende gap mellom politiske ambisjoner og mål på én side og dagens energisystematiske realiteter på den andre», skriver IEA i sin seneste rapport.

Byrået estimerer at CO2-utslippet fra kull i 2024 vil ligge minst 3 milliarder tonn høyere enn i et scenario der målet er karbonnøytralitet innen 2050.

Frontkontrakten for Newcastle-kull sluttet fredag på 327,10 dollar pr. tonn, og dermed snakker vi om en prisdobling så langt i 2022. Dette er likevel over 100 dollar ned fra «all-time high» på 435 dollar, satt 4. mars i år.