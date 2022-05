Aker Horizons fusjonerer datterselskap

Aker Horizons, gjennom sitt heleide datterselskap Aker Narvik har inngått avtale om å etablere et felleskontrollert selskap med Nordkraft for å utvikle tomter for kraftintensiv industri i Nord-Norge.

Aker Narvik vil ha en eierandel på 80 prosent i JV-et og Nordkraft de resterende 20 prosentene. Avtalen forventes ferdigstilt innen 30. september 2022.

– Med Narvik som fremtidig industri- og energiknutepunkt kan vi skape attraktive produkter, utvikle bærekraftig eksportindustri og etablere grønne arbeidsplasser i regionen. Vi ser et stort potensial for å utvikle disse tomtene og ser frem til å samarbeide med Nordkraft på dette, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.

TDN Direkt