Cowi og Citec skal realisere karbonfangstanlegget på Klemetsrud

– Dette er en stor dag for oss i Cowi, men først og fremst er det en stor dag for Oslo, Norge og klimaet. Karbonfangst er blant løsningene vi avhenger av for å lykkes med å nå klimamålene i Parisavtalen. Nå er vi ett skritt nærmere, sier Marius Weydahl Berg, adm. direktør i Cowi, i en pressemelding.

I mars opplyste Oslo kommune at de har fullfinansiert karbonlagringsprosjektet på Klemetsrud, som vil stå klart i 2026.

– Av de mange grepene som kan hjelpe Norge å nå klimamålene, er karbonfangst blant dem med betydelig faktisk klimaeffekt. Mens elektrifiseringen av sokkelen for eksempel er sterkt debattert, er ingen i tvil om at utslippskutt ved våre forbrenningsanlegg er viktig, fortsetter Berg.

Fredag forrige uke opplyste Olje- og energidepartementet at den estimerte kostnadsrammen kan øke med 350 millioner kroner, til 5,5 milliarder kroner.

Forbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud står for 17 prosent av byens utslipp, ifølge Cowi. Fortum oppgir at anlegget vil kunne fange 400.000 tonn CO2 i året.

NTB