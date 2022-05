Røkke-selskap inngår samarbeid med Statkraft

Aker Horizons, gjennom porteføljeselskapet Aker Clean Hydrogen, og Statkraft har signert samarbeidsavtaler for i fellesskap å utforske mulighetene for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i India og Brasil, rettet mot lokal stål- og kunstgjødselindustri, opplyses det i en børsmelding.

Aker Clean Hydrogen og Statkraft er enige om å sammen se på felles muligheter for å utvikle helintegrert fornybar kraftproduksjon og grønn hydrogenproduksjon i India, rettet mot indisk stål- og ammoniakkindustri, samt ammoniakkeksport.

I Brasil har Aker Clean Hydrogen, Statkraft og Sowitec, et selskap som spesialiserer seg på utvikling av fornybare vind- og solenergianlegg, mål om i fellesskap å utvikle såkalte Power-to-X-prosjekter i delstaten Bahia. Den første muligheten som vurderes er et stor-skala hybridprosjekt, som kombinerer fornybar kraftproduksjon, og hydrogen- og ammoniakkproduksjon for den lokale kunstgjødselindustrien.

– Vi er glade for å gå sammen med Statkraft for å sette fart på overgangen fra grå til grønne løsninger i India og Brasil, sier Knut Nyborg, adm. direktør i Aker Clean Hydrogen.

– Her ligger det betydelige potensielle klimagevinster. Både India og Brasil har energiressurser i verdensklasse, er store forbrukere av hydrogen og har myndigheter som støtter det grønne skiftet gjennom gode rammevilkår. Det danner grunnlag for store muligheter for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon, legger han til.

Konserndirektør International Power i Statkraft, Jürgen Tzschoppe, mener Statkraft, med betydelig fornybar kraftproduksjon og markedsaktiviteter i India og Brasil, er godt posisjonert for å utvikle grønne hydrogenprosjekter i de to store markedene.

– Å utnytte slike muligheter bidrar til vekst i vår forretningsaktivitet, samtidig som klimagassutslippene i India og Brasil reduseres, sier han.

(TDN Direkt)