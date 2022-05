Eneti: Signert to kontrakter for jobber på havvindparker i Nordsjøen

Seajacks UK, et heleid datterselskap av Eneti, har signert kontrakt for et av sine NG2500X-klasse fartøyer for å støtte idriftsettelse av offshore vindparker i den britiske sektoren av Nordsjøen i en periode på 90-120 dager i 2023, 2024 og 2025.

Det fremgår av en melding.

Over de tre årene ventes kontrakten å generere opptil 20,5 millioner dollar i omsetning.

I tillegg kunngjør selskapet også at Seajacks signerte en kontrakt med et britisk-basert energiselskap for et av sine NG2500X-klasse fartøyer i samme område i Nordsjøen. Kontrakten har en varighet på mellom 14 og 21 dager og vil generere mellom 800.000 og 1,2 millioner dollar i omsetning i andre kvartal 2022.

TDN Direkt