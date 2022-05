Kjell Inge Røkkes havvindsatsing Aker Offshore Wind omsatte for 8,7 millioner kroner i første kvartal, og hadde det driftsresultat på minus 87,7 millioner kroner. Til sammenligning omsatte selskapet i første kvartal i fjor for 538.000 kroner og endte med et driftsresultat på minus 41,2 millioner kroner.

LA FREM TALL: Philippe Kavafyan, adm. direktør i Aker Offshore Wind. Foto: Aker Horizons

Tapet før skatt endte på 103,4 millioner kroner, en forverring fra et tap på 52,6 millioner i samme kvartal i fjor.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på 67 millioner kroner. Da selskapet la frem resultatene for fjerde kvartal ble det kjent at det ville selge seg ned i datterselskapet Principle Power.

Denne transaksjonen ventes sluttført i andre kvartal, og vil resultere i en positiv kontanteffekt for Aker Offshore Wind på om lag 100 millioner kroner.

Turbulent kvartal

Kvartalet har vært turbulent for Aker Offshore Wind. I midten av januar ble det kjent at selskapet ikke nådde opp i kampen om lisenser i ScotWind-tildelingen, noe som resulterte i et kraftig kursras over flere dager.

Til slutt rykket Kristian Monsen Røkke ut og forsikret om at Aker Offshore Wind hadde Aker Horizons i ryggen, og at selv om det var skuffende er det fremdeles et ønske å satse på havvind.

Da det ble gjort endringer i den norske havvindsatsingen gikk analysesjef i Clarksons Platou, Turner Holm, ut og mente det ville vært game over for AOW om selskapet ikke hadde Aker-konsernet i bak seg.

Tidligere Kepler-analytiker Anders Holte tok på sin side til orde for at selskapet burde tas av børs.

I slutten av mars meldte Aker Horizons, Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen at de to sistnevnte selskapene skal fusjoneres tilbake inn under Røkkes fornybarparaply. Videre skal Aker Offshore Wind fusjoneres inn i Horizons-selskapet Mainstream Renewable Power. Dersom alt går etter planen under generalforsamlingene denne våren er fusjonen i boks i løpet av juni.

Analytiker i ABG Sundal Collier, Haakon Amundsen, forklarer hvorfor selskapene slår seg sammen:

ABG Sundal Colliers Haakon Amundsen om Aker Horizons-fusjonen

På den mer positive siden har selskapet gjort fremskritt i Asia ved å kjøpe seg inn i et prosjekt i Japan og, sikret to nødvendige lisenser i Sør-Korea med samarbeidspartner Ocean Winds.

Joint Venture-selskapet Korea Floating Wind sitter nå på to lisenser på til sammen 1,3 gigawatt og fortsetter arbeidet med det som skal bli verdens største flytende havvindpark. De gjenstående lisensene til prosjektet er ventet godkjent i 2023, og financial close i 2024.