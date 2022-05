At tidene har snudd fort i oljenæringen er det liten tvil om. Fra våren 2020, der enkelte oljelaster ble handlet til negative priser i markedet på det meste ekstreme, har utviklingen nå snudd til noe helt annet.

– Dagens råvaremarked reflekterer betydelig usikkerhet som er skapt av Russlands invasjon av Ukraina i februar. Krigen kommer på toppen av et allerede stramt energimarked i takt med at etterspørselen globalt henter seg inn fra coronapandemien, skriver konsernsjef Torger Rød i oljeselskapet Vår Energi til aksjonærene sine.

Selskapet slapp onsdag regnskapet for første kvartal som både viser et kraftig resultathopp, kutt i gjeldsgraden og forslag om mer utbytte.

– Kombinert med økt inflasjon og forstyrrelser i globale leveransekjeder, ser man økt usikkerhet når det gjelder fremtidig økonomisk utvikling globalt, fortsetter Rød.

Selskapet har opplevd store endringer den siste tiden, for utover høsten i fjor satte den italienske olje- og energigiganten Eni og det norske oppkjøpsfondet HitecVision virkelig fart i arbeidet med å ta sitt oljeselskap på Oslo Børs. Børsnoteringen 16. februar ble årets hittil største.

Vår Energi er per i dag det største uavhengige oljeselskapet på norsk sokkel og den største aktøren etter Equinor og statens oljeselskap Petoro. Snart blir de imidlertid passert av Aker BP når de gjennomfører fusjonen med oljevirksomheten til Lundin.

Litt mer enn Eni og Hitecvision fikk i fjor

I forkant av børsnoteringen hadde Vår Energi fristet potensielle investorer med et utbytte på minst 700 millioner dollar i år, hvorav 200 skulle utbetales for første kvartal.

4. februar, noen dager før børsnoteringen, ble utbyttetallet økt til «minst 800 millioner». Nå jekkes utbyttet opp nok en gang, denne gang til 1,0 milliard dollar.

Det er 50 millioner dollar opp fra det Eni og HitecVision mottok i fjor, før selskapet ble børsnotert. Ser man i regnskapet så utbetalte selskapet nemlig 450 millioner dollar i utbytte i 2020 og deretter 950 millioner i 2021.

Det legges for øvrig opp til at 225 millioner utbetales i mai for første kvartal og deretter nye 260 millioner dollar utbetales senere i år for andre kvartal. Aksjen handles eksklusivt utbytte fra 5. mai.

Fortsetter dagens inntjening kan det derimot bli snakk om mer utbytte. Fra 2023 og utover er målet at Vår Energi skal utbetale 20 til 30 prosent av kontantstrømmen fra drift, etter skatt.

I første kvartal i år ville det gitt et utbytte på mellom 436 og 655 millioner dollar.