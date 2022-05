Store hydrogenplaner i Kristiansand

Som en oppfølging av samarbeidsavtalen inngått i juli 2021, annonserer Greenstat og Everfuel nå at de jobber aktivt med å etablere «Hydrogen-knutepunkt Agder», med base i Kristiansand, går det frem av en børsmelding onsdag.

I et samarbeid mellom de to partene og industriselskapene Elkem og Glencore Nikkelverk vil det jobbes mot et hydrogenproduksjonsanlegg på Fiskå i Kristiansand, opplyses det.

Everfuel og Greenstat vil også etablere et distribusjonssenter for hydrogen rettet mot det raskt voksende markedet innen maritim sektor, samt bygg- og anleggsbransjen, lastebiler, busser og andre grønne energiforsyninger til industrielle kunder.

Leier tomt av Elkem

Everfuel og Greenstat har inngått en intensjonsavtale med Elkem om leie av tomt på Fiskå industriområde nær Kristiansand Havn. Byggingen er planlagt å bestå av to faser, hvor første fase er et hydrogenproduksjonsanlegg med en 20 MW elektrolysør som produserer rundt 8 tonn grønt hydrogen pr. dag. Den andre fasen, som forventes satt i drift i 2027, utvider hydrogen-anlegget til en total kapasitet på 60 MW og en produksjon på rundt 24 tonn pr. dag.

Under forutsetning av finansiering, konkretisering av avtaler og at de siste nødvendige tillatelser kommer på plass, er det planlagt en igangsetting av første fase sent i 2024. Partene har nylig sendt inn en søknad til Enova om investeringsstøtte.

Prosjektet er basert på et 51/49 joint venture mellom Everfuel og Greenstat.

