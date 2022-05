EU om russisk gass-stans: – Utpressing

Hun reagerer sterkt på Russlands stans i gassleveransene til Polen og Bulgaria.

– Vi er forberedt på dette scenarioet, skriver von der Leyen på Twitter onsdag.

EU vil komme med en koordinert respons, ifølge EU-kommisjonens leder. Hun forsikrer landene som er berørt, om at unionen står samlet.

Den russiske energigiganten Gazprom opplyste onsdag at leveransene av naturgass til Polen og Bulgaria er stanset. Beslutningen ble varslet dagen i forveien. Begrunnelsen er at landene har nektet å betale for gassen i rubler.