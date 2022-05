Bloomberg: Flere europeiske gasskjøpere betaler Russland med rubler

Byrået har snakket med en kilde med tette forbindelser til den statlige russiske energigiganten Gazprom.

Ti europeiske selskaper har åpnet kontoer i Gazprombank som muliggjør betaling med rubler, ifølge kilden. Bloomberg navngir ikke aktørene som angivelig har betalt med rubler eller åpnet bankkontoer.

Kilden sier også at Russland neppe vil kutte gassleveransene til flere land før i andre halvdel av mai. For Gazprom-kunder i EU er det da tid for en ny innbetaling.

Gazprom kuttet onsdag gassleveransene til Polen og Bulgaria og forklarte dette med at landene nekter å betale med rubler.

Nyhetsbyrået AP har tidligere skrevet at det bare er Ungarn som har godtatt dette kravet. EU mener rubel-betaling via Gazprombank er i strid med sanksjonene mot Russland, ifølge Bloomberg.

Det russiske nyhetsbyrået Tass har hevdet at Østerrike har betalt for russisk gass med rubler. Statsminister Karl Nehammer avviste dette onsdag og sa at Østerrike overholder EUs sanksjoner til punkt og prikke.

NTB