Vil bygge hydrogenfabrikk i Ungarn

Anlegget vil koste 22 millioner euro. Det fremgår av meldinger fra de to selskapene onsdag. Plug Power vil stille med elektrolysekapasitet på 10 MW og anlegget vil være i stand til å produsere om lag 1.600 tonn grønt hydrogen årlig.

Det planlegges for at anlegget skal være i drift innen 2023. Det er videre planlagt at hydrogenet som produseres skal brukes i Donou-raffineriet til MOL.

