Trioen som består av HitecVisions oljeservicekonsern Moreld, Kongsberg Maritime og kraft- og industrikonsernet Arendal Fossekompani går nå sammen for å satse på havvind, nærmere bestemt omformerplattformer med havvind. Her forklarer de hvorfor de tror deres nye selskap Hydepoint skal slå an i konkurransen mot andre havvindaktører og andre energikilder. 25.04.2022