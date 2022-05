Grønn Spetalen-favoritt er i rute

Horisont Energi har pekt ut Markoppneset i Repparfjorden i Hammerfest kommune som den mest egnede beliggenheten for Barents Blue-prosjektet. En geoteknisk undersøkelse gjort av Multiconsult bekrefter at beliggenheten er egnet for formålet, går det frem av en børsmelding torsdag.

– Kartleggingen bekrefter at vi er i rute med utviklingen av Barents Blue, og gir oss forsikringen vi trenger om at kvaliteten på beliggenheten er god, sier Horisont Energi-sjef Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen i en kommentar.

Spetalen storeier

Anlegget på Markoppneset omfatter hulelagring av flytende ammoniakk, og ytterligere undersøkelser for optimalisering av hulelagring vil bli gjennomført i neste fase.

Øystein Stray Spetalen er en av de største aksjonærene i Horisont Energi.

Investeringsselskapet Saga Pure, der Spetalen eier over 40 prosent, er fjerde største aksjonær i med nærmere 10 prosent eierandel. Spetalens heleide Ferncliff Listed DAI har drøye 5 prosent som selskapets sjette største eier. I tillegg eier Spetalen et mindre antall aksjer personlig.