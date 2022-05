Ungarn går med på å betale for gass i rubler

– 85 prosent av våre gassforsyninger kommer fra Russland, og 65 prosent av våre oljeforsyninger kommer fra Russland. Hvorfor? Fordi dette bestemmes av infrastruktur. Dette er ikke for moro skyld, vi har ikke valgt denne situasjonen, sier han til CNN.

Ifølge Szijjártó vil Ungarn være avhengig av russiske forsyninger i flere år fremover.

Russland krever betalt i rubler for å levere gass, noe som innebærer at kundene må åpne to kontoer hos Gazprombank: En for utenlandsk valuta og en for rubler. Betaling gjøres i dollar eller euro, som deretter veksles inn via banken til rubelkontoen.

Gazprombank står ikke på EUs sanksjonsliste, men kravet om å få betalt i rubler er ifølge EU et brudd på kontraktene som er inngått med Russland, der det står at gassen skal betales i dollar eller euro.

Fire europeiske gasselskaper, som ikke er navngitt, har så langt betalt for gassen i rubler, rapporterte Bloomberg onsdag. Nyhetsbyrået siterte en kilde med nær tilknytning til den russiske statsgassgiganten Gazprom.

Financial Times skriver torsdag at flere europeiske energiselskaper vil gå med på de russiske kravene, deriblant tyske Uniper og østerrikske OMV, mens italienske Eni vil bruke mer tid på å vurdere ulike alternativer.

Unipers eier er Finnish Forum, og over halvparten av dette selskapet er eid av den finske staten.

