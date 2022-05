Bulgaria: – Om vi kan erstatte russisk gass, bør hele Europa få det til

– Bulgaria har alternative muligheter. Om vi kan erstatte russisk gass, bør hele Europa få det, sier Bulgarias statsminister Kiril Petkov torsdag.

Petkov er på besøk i Ukraina og kom med uttalelsene i forstaden Irpin utenfor Kyiv.

– Vi må være sterkere, vi må være tøffe, sier han.

Russland stanset gassforsyningene til Bulgaria og Polen onsdag morgen, angivelig fordi landene ikke etterkom Russlands krav om å betale i rubler. Landene får nå gass fra nabolandene istedenfor.

EU-kommisjonen uttaler torsdag at de ikke ser tegn til at europeiske selskaper bryter EUs sanksjoner mot Russland ved å betale for gass i rubler.

(NTB)