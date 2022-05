SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen



Til tross for et tøft børsår, økte den verdijusterte egenkapitalen (NAV) i Aker Horizons med 100 millioner kroner til 17 milliarder kroner ved slutten av første kvartal.

Økningen i Aker Horizons' NAV var drevet av en verdiøkning på 2,4 milliarder kroner i Mainstream etter transaksjonen med Mitsui, men ble delvis motvirket av verdiras i de børsnoterte selskapene under fornybarporteføljen.

Verdiene i Aker Offshore Wind falt med 800 millioner kroner i kvartalet, mens Aker Carbon Capture bidro med et verdifall på 1,2 milliarder kroner. Aker Clean Hydrogen falt på sin side med 300 millioner kroner.

Den totale bokførte verdien av selskapene på børs var 11 milliarder kroner, mens verdien av de unoterte eiendelene var på 9,5 milliarder kroner.

De siste to kvartalene har Aker Horizons hentet inn 10,4 milliarder kroner i frisk kapital. Ved utgangen av kvartalet satt Aker Horizons på 651 millioner kroner i kontanter.¨

Travelt kvartal

Da grønne aksjer kollapset på børsen var det mange som spekulerte i at Aker Horizons måtte ta en heftig nedskrivning i Mainstream Renewables. Det viste seg å være en grov feilvurdering.

I løpet av første kvartal fikk Mainstream Renewable Power inn japanske Mitsui & Co. som langsiktig investor med en kapitalinnsprøytning på 575 millioner euro.

Transaksjonen verdsetter fornybarselskapet til 2,1 milliarder euro.

I januar i fjor kjøpte Aker Horizons 75 prosent av Mainstream Renewable Power til en verdsettelse på 900 millioner euro.

Aker Horizons har også valgt å fusjonere Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen inn i morselskapet Horizons, samt å kombinere vindsatsingen med Mainstream for å skape en mer robust fornybarutvikler. Sammenslåingen er ventet å bli fullført i juni i år.

I kvartalet har Horizons også valgt å kvitte seg med aksjene i REC Silicon. De ble solgt til kjenningen Hanwha Solutions for 20 kroner aksjen, eller 1,4 milliarder kroner. Totalt har Aker Horizons håvet inn 1,84 milliarder kroner på salg av REC-aksjer.

Børskollaps

Det har vært et tøft kvartal for grønne vekstaksjer på Oslo Børs, og det har Aker Horizons fått erfare. Selskapet har selv rast rett over 40 prosent i år, mens karbonfangstsatsingen Aker Carbon Capture har falt 30 prosent. Fredag fikk imidlertid Horizons en opptur, og steg 6 prosent i morgentimene.

Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen har rast med henholdsvis 52 prosent og 20 prosent. Siden bøsnoteringen i mars i fjor har hydrogensatsingen falt nær 70 prosent.