Analytiker: – Potensielt et stort problem for råvaremarkedene

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,88 prosent til 103,80 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,82 prosent til 106,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Markedet avveier nå nedgang i kinesisk vekst mot en potensiell utfasing av russisk olje, melder TDN Direkt.

Nedbremsing

I løpet av helgen tikket det inn makrotall fra Kina som ifølge CNBC tynger sentimentet mandag. Tallene viser at Kinas industriaktiviteten falt noe brattere enn ventet i april, som følge av Covid-nedstengningene.

Innkjøpssjefenes produksjonsindeks (PMI) for industrien falt for andre måned på rad. Den endte i april på 47,4, ned fra 49,5 måneden før. Analytikerne hadde på forhånd ventet en PMI på 48.

– En nedbremsing av denne størrelsen, når Kina allerede lider av nedgang i eiendomsmarkedet og bekymring rundt økte reguleringer, er potensielt et stort problem for råvaremarkedene og verdensøkonomien, sier Tobin Gorey, råvareanalytiker i Commonwealth Bank, ifølge Rueters.

På tilbudssiden sier Libyas National Oil Corp (NOC) søndag at de midlertidig vil gjenoppta driften ved oljeterminalen Zueitina for å redusere lagrene i lagringstanker for å avverge en «forestående miljøkatastrofe» i havnen, melder TDN Direkt.

NOC erklærte force majeure på noen forsendelser ved Zueitina i slutten av april etter at politiske demonstranter tvang en rekke oljeanlegg til å stanse driften.

Mulig utfasing

EU vil ifølge TDN Direkt nå foreslå en utfasing av russisk olje innen utgangen av året, med gradvis restriksjoner på import frem til det, rapporterer Bloomberg News med henvisning til kilder.

En beslutning om en sjette sanksjonspakke kan komme så snart som denne uken, under et møte med EU-landenes ambassadører, ifølge kildene. Kildene uttalte ifølge nyhetsbyrået også at det vurderer å behandle olje som sendes via tankskip og gjennom rørledninger annerledes, der sistnevnte er lettere å sanksjonere.