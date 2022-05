Sverige vil sette stempel på russisk gass

Farmanbar deltar mandag på et ekstraordinært hastemøte blant EUs energiministre i Brussel. Her skal ministrene blant annet diskutere energikrisen som har oppstått etter at Russland stengte gasskranen for Polen og Bulgaria.

Vil merke gassen

Med seg til møtet har Farmanbar et konkret forslag fra den svenske regjeringen:

– EU må begynne å opprinnelsesmerke fossil energi som importeres, sier den svenske energiministeren.

I dag er det ikke mulig å spore hvor gassen i Sverige stammer fra fordi den kjøpes fra et felles energimarked, forklarer Farmanbar. Han mener opprinnelsesmerkingen i første omgang bør gjelde fossilt brensel fra Russland, og på sikt utvides.

Nødplaner på plass

Danmark har nødplanene på plass dersom Russland også skulle kutte deres gassforsyninger, forsikrer den danske klima- og energiministeren Dan Jørgensen.

– Vi har en stund nå vært nødt til å forberede hva som vil skje dersom gassen forsvinner, enten som følge av at Putin stenger tilførselen, eller fordi vi i EU som ledd av sanksjonene velger å slutte å kjøpe gass. Derfor er nødplanene på plass, sier Jørgensen.

Sjette sanksjonspakke

Det var forrige uke at energigiganten Gazprom kunngjorde at de to EU-landene Polen og Bulgaria ikke lenger ville motta russisk gass.

Gazprom begrunnet avgjørelsen med at de to landene nekter å betale for gassen i rubler, slik Russlands president Vladimir Putin har krevd.

Senere denne uken er det ventet at EU-kommisjonen vil presentere et utkast til en sjette sanksjonspakke, som ifølge flere medier vil inneholde forslag om å utfaset importen av russisk olje innen utgangen av året.

(NTB)