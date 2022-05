PetroNor og Panoro utsetter Aje-frist igjen

PetroNor E&P og Panoro Energy har kommet til enighet om å forlenge fristen for å gjennomføre Aje-transaksjonen til 30. juni 2022, opplyses det i en melding mandag.

Selskapene gjør fremskritt med de siste delene av gjennomføringen av transaksjonen, men trenger mer tid til å sluttføre dokumentasjonen, er forklaringen.

Vilkårene i avtalen er derimot ikke endret.

Transaksjonen går ut på at PetroNor E&P overtar Panoros eierandeler i lisens 113 utenfor Nigeria, som omfatter olje- og gassfeltet Aje.

I slutten av januar ble det kjent at Panoro har fått alle nødvendige statlige godkjennelser for salget av sin eierandel – siste betingelse som trengtes for fullføring av transaksjonen. Forventningen var da at handelen skulle sluttføres i løpet av 90 dager.

PetroNor E&Ps kjøp av Panoro Energys eierandel i 113-lisensen ble kunngjort i oktober 2019. Prisen ble avtalt til 10 millioner dollar upfront pluss royalties knyttet til fremtidig gassalg.

Siden er gjennomføringen av transaksjonen blitt utsatt i flere omganger.