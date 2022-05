Nel valgt som teknologileverandør

Nel er valgt som teknologileverandør for EverWind Fuels Point Tupper-prosjekt i Canada for et potensielt 200 MW-elektrolyseanlegg, opplyses det i en børsmelding.

Nel vil delta i EverWind Fuels Feed-studie for prosjektet, opplyses det.

– Vi er glade for å bli valgt til dette viktige og ambisiøse prosjektet, sier Jon André Løkke, administrerende direktør.

Produksjonen av grønt hydrogen kan komme til å starte så tidlig som 2025 ved tidligere NuStar Storage Terminal i Point Tupper, opplyses det.

(TDN Direkt)