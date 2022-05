Norge vil dekke halvparten av Polens gassbehov

Huitfeldt tok for seg Europas energikrise da hun holdt sin halvårige EU/EØS-utredning for Stortinget tirsdag. Krisen tilspisset seg forrige uke da Russland kuttet gassleveransene til Polen og Bulgaria etter at de to landene nektet å betale i rubler.

Over halvparten av gassen Polen importerte, kom ifølge Huitfeldt fra russiske Gazprom.

Etter hvert som russisk gass fases ut, vil norsk gass pumpes inn. Innen året er omme, vil norsk gass strømme til Polen gjennom rørledningen Baltic Pipe, kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre i mars.

Norsk gass overtar for russisk

Norge ligger an til å kunne dekke halvparten av Polens gassbehov, ifølge Huitfeldt.

– Polen har gassreserver som antakelig vil dekke behovet ut året. Da går avtalen med Gazprom ut, og norsk gass overtar. På sikt vil Norge, gjennom gassrørledningen Baltic Pipe, levere halvparten av Polens gassbehov, sa hun fra Stortingets talerstol.

Huitfeldt mener Russland i økende grad bruker energileveranser som et pressmiddel i sin utenrikspolitikk.

– Det er dypt problematisk.

Hun fremhever at russisk gasseksport tilfører den russiske staten store inntekter som brukes til å finansiere krigen i Ukraina.

– Det innskrenker vårt handlingsrom i møte med den økte sikkerhetstrusselen fra Russland. Derfor er det i norsk interesse å bidra til at Europa reduserer sin avhengighet av russisk energi.

Gasseksporten går for fullt

Norge er i dag EUs nest største gassleverandør etter Russland og dekker mellom 20 og 25 prosent av EU-landenes gassbehov. Russland dekker 40 prosent av gassforbruket i EU.

Ifølge Huitfeldt går norsk gasseksport for fullt.

– Gassproduksjonen på norsk sokkel er verken begrenset av etterspørsel eller infrastruktur, men av hvor mye feltene kan levere. Også eksporten av olje går som normalt. Vi skal forbli en trygg og pålitelig leverandør av gass og olje til Europa, forsikret hun.

