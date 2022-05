Høyere strømpriser i sør, lavere i nord

For de tre sørlige prisområdene endte ukesnittet for strømprisen på 1,99 kroner kilowattimen, en økning på 38 øre sammenlignet med uka før. Det er den nest høyeste ukeprisen så langt i år, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Dette skyldes blant annet prisøkninger på kontinentet – som igjen har sammenheng med Russlands invasjon av Ukraina og konsekvensene for prisene på kull, olje og gass. Norge produserte og eksporterte mer vannkraft enn uka før, til tross for at fyllingsgraden i vannmagasinene fortsatte å falle.

I de mer nordlige delene av Norge og Sverige gikk derimot prisene ned. I Midt-Norge endte ukesnittet på 27 øre kilowattimen, nærmest en halvering, mens i Nord-Norge var ukesnittet nesten uendret på 15 øre.

(NTB)