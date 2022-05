SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Saken oppdateres

OKEA tredoblet inntektene og tidoblet bunnlinjen i første kvartal sammenlignet med fjoråret.

Oljeselskapet omsatte for 1,5 milliarder kroner i år mot 536 millioner i fjor. Driftsresultatet endte 1,3 milliarder i pluss mot 67 millioner i fjor, det til tross for at driftsutgiftene steg markant.

Bunnlinjen endte 213 millioner kroner i pluss – en tidobling fra 22,6 millioner i fjor.

– Til tross for mindre volum leverte vi varene. Kontantbalansen overgår utestående gjeld, prosjektene går godt og OKEA er i en god posisjon til å levere på vekstambisjonene, sier Svein J. Liknes, konsernsjef i OKEA.

Selskapet gjør ingenting med guidingen og ser fremdeles 18.500-20.000 oljefatekvivalenter og driftsutgifter på mellom 950 millioner og 1,15 milliarder kroner.

Det understrekes imidlertid at det er noe usikkerhet knyttet til Yme-feltet som fortsatt er i opptrappingsfasen. Det kan føre til en endring av guidingen fremover. Produksjonen er ventet å være mellom 17.000 og 19.000 fat pr. dag i 2023.

Under kvartalspresentasjonen kom det frem at produksjonen på Yme-feltet starter opp igjen i dag etter å ha blitt stengt etter en liten oljelekkasje. Okea venter at platåproduksjon på Yme vil nås i løpet av tredje kvartal.