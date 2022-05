Høye strømpriser og gode vindforhold ble lukrativt for Fred. Olsen-familiens Bonheur, men resultatet ble noe dempet av lav aktivitet i havvindservice og store cruisetap.

I løpet av første kvartal omsatte hele konsernet for 2,5 milliarder kroner, opp fra 1,3 milliarder i samme periode i fjor. Nettoresultatet endte på 430 millioner kroner, opp fra minus 35 millioner kroner i fjorårets første kvartal.

Vindparkene til det heleide datterselskapet Fred. Olsen Renewables sto alene for driftsinntekter på 1,4 milliarder, opp fra 477 millioner i samme periode i 2021. At den svenske vindparken Högaliden er satt i drift øker installert kapasitet med 18 prosent.

Fred. Olsen Renewables endte med et resultat før skatt på 1,2 milliarder, opp fra 329 millioner på samme tid i fjor. Da skatten var betalt satt vindkraftselskapet igjen med 952 millioner, mot 269 millioner i samme kvartal i fjor.

Et resultat pr. aksje på 1,30 kroner er likevel svakere enn analytikerne ventet. I forkant trodde analytikerkonsensus på 5–6 kroner pr. aksje.

Lav flåteutnyttelse

For Fred. Olsens havvindsegment Seawind var kvartalets store høydepunkt at joint venturet med Vattenfall sikret seg lisens i den store ScotWind-tildelingen. Innen havvindservice ble imidlertid noteringen av Fred. Olsen Wind Carrier (FOWIC) utsatt, som følge av at Ukraina-invasjonen.

Grunnet planlagte verftsopphold hadde vindservicerederiets flåte en utnyttelsesgrad på kun 16 prosent i kvartalet, og driftsinntektene er redusert til 90 millioner, ned fra 184 millioner i første kvartal i fjor. FOWIC endte kvartalet med en nettotap på 129 millioner en forverring fra minus 37 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet venter bedring i løpet av året, så fort kranoppgraderingene er ferdigstilt. FOWIC har ved utgangen av kvartalet en ordrereserve på 540 millioner euro.

Cruise-tap

Som følge av coronapandemien har cruisesegmentet ligget brakk i lengre tid. I første kvartal kunne cruisevirksomheten imidlertid føre driftsinntekter på 200 millioner kroner, opp fra null i første kvartal i fjor. Segmentet som nå er tilbake i aktivitet fikk et nettotap på minus 304 millioner kroner, mot minus 194 millioner kroner i første kvartal i fjor.

To av fire skip var i drift i kvartalet, med en utnyttelsesgrad på 47 prosent. Som følge av omicronutbrudd ombord lå skipene uvirksomme i to uker. I løpet av mai kommer skip nummer tre tilbake i drift.