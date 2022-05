Nye salgsrekorder, men doblet tap for Otovo

I løpet av årets tre første måneder omsatte solcelle-selskapet Otovo for 112,2 millioner kroner - opp for 37 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte imidlertid på minus 69,5 millioner kroner, mot et driftstap på 39,9 millioner kroner i samme tre måneders periode i 2021.

Resultatet før skatt endte på minus 81,2 millioner kroner, mot minus 39,6 millioner kroner i samme kvartal i 2021. Selskapet forklarer det store tapet med kraftig ekspansjon.

I løpet av kvartalet noterer Otovo seg for rekordhøye 2.541 salg av anlegg, mot 815 på samme tid i fjor.