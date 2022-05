Bedre enn ventet fra Conocophillips

Conocophillips fikk et justert resultat på 3,27 dollar pr. aksje i første kvartal 2022, mot et justert resultat på 0,69 dollar pr. aksje samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.



På forhånd var det ventet et justert resultat pr. aksje på 3,03 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.



Selskapet hadde en produksjon i første kvartal på 1,747 millioner fat oljeekvivalenter pr dag, mens guidingen i forrige rapport var 1,75-1,79 millioner fat pr. dag.



I andre kvartal 2022 venter selskapet å ha en produksjon mellom 1,67 til 1,73 millioner fat pr. dag.



Driftsinvesteringene i 2022 ventes å bli 7,8 milliarder dollar. Kapitaldistribusjonen i 2022 ventes økt med to milliarder dollar til 10 milliarder dollar.

TDN Direkt