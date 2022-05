Hexagon Purus-avtale i Hongkong

CIMC-Hexagon, et JV-selskap mellom CIMC Enric og Hexagon Purus, har inngått en intensjonsavtale med Bravo Transport Services for å utvikle hydrogensylinder for hydrogenbrenselceller til dobbeltdekkerbusser i Hong Kong, går det frem av en børsmelding fredag.

Omfanget av intensjonsavtalen er at CIMC-Hexagon skal først levere en Type 4-hydrogensylinder for hydrogenbrenselceller med planlagt levering i juli 2022. Parallelt, og med forbehold om relevant godkjenning fra lokale myndigheter, vil Bravo og CIMC-Hexagon samarbeide om utvikle flere hydrogenbrenselcelle-busser for utprøving i Hong Kong.

(TDN Direkt)