Dersom Russland, Europas største gassprodusent skulle stanse alle leveranser til Europa vil prisene nå nye rekordhøyder over hele kontinentet, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios til E24.

I slutten av april stanset Russland overføringen av naturgass til Polen og Bulgaria fordi landene ikke ønsket å betale for gassen i rubler, noe EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen gikk ut og omtalte som utpressing.

Spådommen fra Entelios er at strømprisene i snitt vil havne et sted mellom tre og fem kroner pr. kilowattime, dersom Russland kutter gassalget til hele Europa.



Myhre sammenligner prisreaksjonen på et slikt grep med det som skjedde da Russland invaderte Ukraina i slutten av februar:

– Krigsutbruddet sendte prisen på strøm opp til seks kroner kilowattimen på futures-kontrakter i Tyskland for andre kvartal i en kort periode. Markedet var da bekymret for at det skulle bli forstyrrelser eller stopp i gassleveransene fra Russland, sier han til E24.

Skulle russerne imidlertid fortsatt la gassen strømme i Europa tror Entelios at strømprisene vil bli lavere enn de var i april. Forrige måned lå snittprisen ifølge Nord Pool på 1,74 kilowattimer pr. måned.

Til sammenligning vil gjennomsnittsprisen i Norge ligge på 1,18 kroner pr. kilowattime lørdag, noe som er 0,11 kroner billigere enn dagen før. Maksprisen lørdag er ventet på ligge på 2,05 kroner pr .kilowattime

Snø og produksjonsstans

Her hjemme kan vi imidlertid få god hjelp til å fylle opp de slunkne vannmagasinene med ved hjelp av snø som smelter.

– Snøen skal ned der det er snø. Spesielt på Vestlandet er det mye snø som skal smelte, og det vil hjelpe på og gi mer kraft, påpeker senioranalytiker Jakobsen i Volue Insights til E24.



En annen faktor Myhre mener kan være med å lette på prispresset er at industriaktører som har stort behov for gass i produksjonen trolig vil stanse eller redusere sin aktivitet dersom energiprisene blir for høye.