Innsidere kjøper i Scatec

MMH Nysteen Invest AS, et selskap kontrollert av styremedlem i Scatec, Maria Moræus Hanssen, har kjøpt 2.750 aksjer i Scatec til en gjennomsnittskurs per aksje på 90,58 kroner pr aksje, fremgår det av en melding.

Etter transaksjonen har MMH Nysteen Invest 5.510 aksjer i Scatec.

I tillegg har styremedlem Jørgen Kildahl kjøpt 1.000 aksjer til kurs 91,30 kroner pr aksje. Etter transaksjonen holder Kildahl 3.000 aksjer i Scatec.

TDN Direkt