Analytikere: – Da kan vi se et visst salgspress komme tilbake til markedet

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,15 prosent til 112,56 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,15 prosent til 109,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 111,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen ble det kjent at Saudi-Arabia kutter oljeprisen for kunder i Asia og Europa, få dager etter at Opec og samarbeidslandene ble enige om å øke oljeproduksjonen.

Ifølge Bloomberg fryktes det nå sviktende kinesisk oljeetterspørsel på grunn av de omfattende nedstengningene landet går igjennom. Det fører til at oljegiganten Saudi Aramco for første gang på fire måneder velger å kutte i oljeprisen.

«Nedstenginger i Kina har tynget den innenlandske drivstoffetterspørselen, og dette vil sannsynligvis tynge på raffinerier, som igjen vil redusere etterspørselen etter råolje», skriver ING-analytikerne Warren Patterson og Wenyu Yao i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Den kinesiske råoljeimporten var i april på 10,5 millioner fat pr. dag, mot 9,82 millioner fat pr. dag i samme periode i fjor.

I EU fortsetter Ungarn ifølge TDN Direkt å blokkere EUs forslag om en embargo mot import av russisk olje. Et møte med 27 EU-ambassadører ble søndag avsluttet uten noen avtale, og samtalene forventes å gjenopptas i løpet av uken.

«Hvis samtalene trekker ut, kan vi se et visst salgspress komme tilbake til markedet», skriver ING-analytikerne, ifølge nyhetsbyrået.