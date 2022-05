Kutter kursmål etter solkrakk

DNB Markets nedjusterer kursmålet på Scatec fra 114 til 96 kroner, og opprettholder sin hold-anbefaling, går det frem av en oppdatering.

Meglerhuset mener at ettersom Scatec nå har mer kontanter bundet opp i Ukraina og en aksjekurs som er ned 77 prosent fra toppen, bidrar begge deler til at det er mindre sannsynlig at Scatec fremover vil utstede egenkapital for fremtidig vekst.

«Vi tror selskapet må legge frem en langsommere vekstbane», skrives det.

DNB Markets opprettholder sitt estimat på 4,7 GW vekst innen 2025, hvilket er 60 prosent under selskapets guiding.

Scatec falt nesten 18 prosent på Oslo Børs fredag etter en skuffende kvartalsrapport.

(TDN Direkt)