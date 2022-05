Okea skal ha lagt inn bud på Equinor-eierandeler

Det er lagt inn bud på to eiendeler på norsk sokkel, med verdivurderinger antatt å være høyere enn tidligere forventet ettersom fusjons- og oppkjøpsaktiviteten øker i olje- og gassektoren, melder Upstream.

Budene har vært for det kanadiske selskapet Suncors norske eierandeler og en «Equinor-pakke» som inkluderer det selskapets eierandel i Ekofisk-området og en eierandel på 19 prosent i Martin Linge-feltet.

I desember 2021 meldte Reuters, som viste til bransjekilder, at Equinor planla å selge en eierandel på 19 prosent i Martin Linge-feltet og 7,6 prosent i Ekofisk-feltet.

Upstream forstår at det britiske Lambert Energy Advisory kjører prosessen for Equinors eiendeler. En Equinor-kilde sier at to eller tre selskaper byr, men avslørte ikke hvilke.

Tre kilder sier til Upstream at Okea har budt på Equinor-pakken, men avslører ikke noe om størrelsen på budet. Okea har ikke svart på Upstreams forespørsel om kommentar.

Analytikerfirmaet Wittemann E&P uttalte til bransjenettstedet at det ser ut til å være bred interesse og høye verdivurderinger for eiendeler i Norge, som man for øvrig kan forvente i dagens marked med høye olje- og gasspriser.

Leder for Wittemann E&P, Anders Wittemann, sa at Equinor-pakken «kan være konservativt verdsatt til mer enn 1 milliard dollar, basert på omtrentlige og synkende terminpriser for olje og gass i løpet av de neste tre årene og utflating deretter».

(TDN Direkt)