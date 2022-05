Oppjusterer anbefaling på oljegigant

Den amerikanske investeringsbanken Stifel oppgraderer nå Aker BP fra selg til hold, melder TDN Direkt.

Samtidig heves kursmålet fra 270 til 355 kroner.

Investeringsbanken har oppjustert sine oljeprisestimater for 2022-2024, som driver en økning av verdijustert egenkapital (NAV) fra 272 til 357 kroner pr. aksje.

«Vi ser fortsatt på Lundin-oppkjøpet, som skal fullføres 30. juni, som verdiødeleggende på grunn av en overbetaling på minst 2 milliarder dollar. Men vi tror også at mesteparten av den effekten nå er priset inn, med aksjen opp 14 prosent siden kunngjøringen av Lundin-oppkjøpet 21. desember 2021, mot en økning i oljeprisen på om lag 50 prosent fra 73 dollar fatet til 110 dollar fatet i samme periode», heter det i oppdateringen, ifølge TDN Direkt.

Aker BP meldte for en uke siden at det hadde mottatt alle nødvendige godkjenninger fra Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet og Konkurransetilsynet for gjennomføringen av den planlagte fusjonen med Lundins E&P-virksomhet.

Andre har troa

Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan uttalte i forrige uke til Finansavisen at han tror høye olje- og gasspriser vil gagne alle selskapene han dekker. Han har imidlertid særlig tro på fem produsenter, hvor av en av dem er Aker BP, som han påpeker investerer relativt tungt i nye oljeprosjekter.

Han trekker også frem at Aker BPs oljeinvesteringer ventes å gi god avkastning, men vil i en periode begrense utbyttekapasiteten, særlig fordi utbyggingskostnadene trolig vil stige betydelig i de kommende årene.

Også Pareto Securities har tro på Aker BP, og valgte i forrige uke å beholde oljegiganten i sin anbefalte portefølje.