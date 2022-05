Senker kursmålet på Scatec

Nordea Markets senker sitt kursmål på Scatec til 140 kroner pr. aksje fra tidligere 175 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering mandag.

Nordea skriver at Scatec fredag leverte skuffende tall for første kvartal, og at det var fjerde kvartalet på rad hvor ordreboken ble nedjustert. Meglerhuset tror Scatec vil slite med å gjenvinne investortilliten, og ser ingen kortsiktige løsninger.

Nordea mener imidlertid at de massive utslagene i aksjekursen ikke korresponderer med den økonomiske effekten, og peker på en selskapsverdi (EV) over EBITDA på rundt 12 basert på den reviderte guidingen for 2022.

Scatec falt nesten 18 prosent på Oslo Børs fredag etter en skuffende kvartalsrapport.

TDN Direkt